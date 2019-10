Paide linnavalitsus plaanib rajada Väike-Aia tänavale umbes poolesaja kohaga parkla. Põhjus on selles, et kui keskväljak jääb edaspidi rohkem jalakäijate päralt, kaob sealt osa parkimiskohti ära. Paide abilinnapea Siret Pihelga ütlust mööda on kavas veel selle aasta jooksul parklat projekteerima hakata. Eelmisel nädal ongi projekteerimishanke võitnud YIT Eesti esindajatega esialgsed plaanid läbi arutatud.