Parim võimalus sõbrast lahti saada on talle raha laenata. Ilmselgelt ei ole selle ütluse põhjuseks mitte see, et sõber pahandaks, kui talle abikäsi ja vajaminev rahapakk ulatatakse. Probleemid tekivad ikka siis, kui saabub aeg laenatud raha tagasi maksta. Kui kokkulepitud ajal raha tagasi maksta ei ole, kaob sõber kui vits vette. Või siis minnakse omavahel tülli, sest laenaja tunneb, et tal on täielik õigus raha tagasi saada, aga tagasimaksja arvab, et hea sõber peaks olema kannatlikum.