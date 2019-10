Tellijale

Need puudutavad nii lühikest distantsi, lastejooksude algusaegu kui ka kogu rahvajooksu tulevikku. Eesmärk on üks: meelitada uuendustega osalema ka neid spordisõpru, kellest see üritus on seni mööda läinud.

Kevadest on Paide–Türi rahvajooksu korraldusmeeskonna ees­otsas Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits, kes sõnas, et juhatuse viimasel koosolekul on tuleva aasta muudatused tõesti kokku lepitud. Ja neid on omajagu. «2020. aastal on nii, et 13,6 kilomeetrit pikk võistlusmaa Paidest Türile jääb alles, kuid Kirna–Türi distantsi enam ei tule. Selle asemel korraldame viis kilomeetrit pika Türi linnajooksu, millele otsime nimisponsorit,» avaldas ta.