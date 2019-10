Järgmine paraad marsitakse Paides

Tellijale

«Suvise võidupüha paraadi puhul on juba pikaajaline traditsioon, et see on iga kord eri maakonna­keskuses, et paraadist saaks osa võimalikult palju inimesi. Sellist lähenemist toetab ka president Kaljulaid,» selgitas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe.