Koolipsühholoog asendab kõnelusi vanematega

Paide Hammerbecki ja Hillar Hanssoo põhikooli psühholoog Triinu Oraste ütles, et kooli­psühholoogina on tal käed-jalad tööd täis. Oraste sõnab, et lapsi jõuab tema juurde nii vanemate, klassijuhataja kui ka sotsiaal­pedagoogi või eripedagoogi kaudu. On ka neid, kelle suunab psühholoogilisele nõustamisele Rajaleidja keskus, ja mõni noor tuleb ise abi küsima.

Kuigi võiks arvata, et vähemasti noorte seas pole psühholoogi juurde minna enam tabu, on Oraste ütlust mööda vale­häbi siiski olemas. «Küsisin hiljuti ühes viiendas klassis, mis nad arvad, kes psühholoogi juures käivad. Vastati, et hullud ja psühhopaadid. Proovisin neile selgeks teha, et nii see ei ole. Õnneks on ikka neid ka, kes ei häbene ja pigem tahavad tulla,» lausus ta.