Politseinikud võtsid elupäästjad ette

Teisipäeva õhtul oli Järvamaal suur helkurikontroll. Need, kel helkurit polnud, said selle politseinikelt. Pildil kinnitab helkurit paidelase jope külge Paide piirkonnapolitseinik Eeva Õun. Kõrval on abipolitseinik Ardo Aimla.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja