Timeksi kauplus lõpetab tegevuse

Ettevõtte juhatuse liige Heikki Tulev ütles, et veerand sajandit väikelinna jaekaubanduses vastu pidada on olnud pikk ja huvitav teekond. «Nüüd on aeg, kus jõuan kohe pensioniikka. Tahan rohkem tähelepanu pöörata oma perele ja tegeleda edasi sellega, millega juba enne kaupluse pidamist tegelesime, ehk siis korraldada ettevõtete rahaasju,» põhjendas ta.