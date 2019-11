Ettevõtjad taasavastavad messi

Tellijale

Messi eestvedaja Urmas Jõgi märkis, et kui üks üritus on kestnud 24 aastat, siis on raske millegagi üllatada. «Esialgu mõtlesin, et äkki tulebki seekord osalejate rekord. Kirjas on neid juba üle 80, kuid ükskord varem on vist siiski 90 ka olnud. Igatahes on tegemist aegade ühe suurima maakonna esindusmessiga,» lausus ta.