Veel üks kauplus läheb hingusele

Italyna Kinga Paide kaupluse müüja Tiina Mugamäe selgitusel on inimesed lõpumüüki usinalt ära kasutanud ja letid peaaegu tühjaks ostnud. Kõigil on siiralt kahju, et taskukohaste jalatsitega kauplev pood on sunnitud asjad kokku pakkima.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja