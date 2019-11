Vanatehnika varjupaik särab uues kuues

Tellijale

Vanatehnika varjupaiga eestvedaja Tuve Kärneri ütlust mööda on keskus mitmeski mõttes unikaalne. «Meil on üle 500 eksponaadi nii tavakasutuses olnud sõidukite, põllu- ja teetöömasinate kui mõistagi kõikvõimaliku tuletõrjetehnika seast,» lausus ta.

Iga masina juurde on muuseumipapal, nagu Kärner ennast nimetab, rääkida kolm lugu: ajalugu, saamislugu ja toomislugu. Uutes ruumides vihma ja tuule eest varjul olles on neid jutustada palju mõnusam kui lageda taeva all.