Trühvlimeistrid: süüa tahavad ju kõik

Eviita Õisma (vasakult), Anne Maria Vaher, Ade-Briana Nurk ja Laura Pilv on üllatunud, et nende käsitöö­trühvlid on osutunud sedavõrd menukaks.

Sa oled kaheksanda klassi õpilane ja tead hästi, et uuel õppeaastal ootab ees kohustuslik loovtöö, aga head mõtet justkui pole. Sul on veel mõni sõbranna, kel on sama mure. Õnneks on koolis huvijuht, kelle pea on pööraseid ideid täis. «Tehke minifirma!» soovitab äsja koolituselt saabunud huvijuht.