Jõuluilu saabub koos miinuskraadidega

Eelmisel aastal alustati puu ehtimist ebatavaliselt vara see­tõttu, et juba oktoobris oli maapind sedavõrd külmunud, et töömehed autokraanaga maa­pinda kahjustamata kuuse ümber askeldama pääsesid. Tänavu on Türi Halduse energeetiku Urve Meeritsa selgitusel olukord risti vastupidine: maapind on tehnika tarvis liiga pehme. Ehitud peab jõulupuu aga Meeritsa ütlust mööda olema 28. novembriks, peale selle ootavad kaunistusi Särevere, Väätsa, Türi-Alliku ja Käru jõulupuu. «Türi puu ehtimiseks kulub päev, teiste puude peale enam-vähem sama palju, mõnes kohas on aga tarvis proovida, kas kõik pirnid ikka põlevad,» ütles Meerits.