Järvamaa kütid tõid põtrade sarved ja lõualuud näha

Mõõtmistel abiks käinud sõraliste seire spetsialist Jüri Tõnisson ütles, et Järvamaa oli üks väheseid maakondi, kus jahi­mehed tõid registrisse kandmiseks üle 200 põdra lõualuu. «Juba selle põhjal võib öelda, et Järvamaa jahimehed on võtnud küttimiskohustust tõsiselt, nagu ka andmete kogumist,» lausus ta.

Tõnisson sõnas, et tal on elu jooksul ette tulnud ka mõõt­misi, kus ta on oodanud varahommikust lõunani ja selle ajaga on toodud vaid kolme põdra lõualuud. «Õnneks jääb see seik aegade hämarusse ja tänapäeva jahimehed on juba palju kohusetundlikumad,» ütles ta.