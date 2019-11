Tellijale

Juba on stuudiosse sisustatud mõnusalt hubane jõulunurk ja kuigi tundub, et pühadeni on aega küll ja veel, oli esimene jõulupildistamine juba oktoobri lõpul.

Stuudio asub ruumides, kus veel mõne aja eest tegutses kontoritarvetega kaubelnud ettevõte. Kui see tegevuse lõpetas, seisis äripind mõne aja tühjalt. Ühel päeval helistas Reelika Marrandile kinnisvarafirma esindaja ja uuris, kas ta ei tahaks sinna lillepoodi teha. «Esimene emotsioon oli, et ei taha, see mul juba läbitud etapp ja ma ei jaksa kaksteist kuud aastas tööd teha. Siis ütlesin talle, et mul on üks teine mõte,» meenutab Marrandi.