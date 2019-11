Tunnustamisjärg jõudis vabatahtlikeni

Tellijale

Järvamaa aasta sädeinimeseks kuulutati Maarja Brause, kes tänukõnes ütles, et on sõnatu, ent lisas, et sel hetkel, kui mikrofon on nina all, ei tohi sõnatu olla. «Kõige tähtsam inimene, keda tänada, on abikaasa Edgar, kes kõik hullused kaasa tegi, ära kannatas või kui ma ise olin OTTil, hoidis lapsi. Arstina pean oluliseks tehtud tervis­edendustööd ja Türi Perepesa, kus töötan,» lausus ta. «Veel tänan Katit (Nõlvakut – toim) ja Helitit (Seljamaad – toim) ning eeskuju ja toetajat vallavanem Pipi-Liis Siemanni, kelleta ma ei saaks oma tööd nii hästi teha.»