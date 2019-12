Narvas esietendub Paide teatri lavastus «Ma olen tuul»

Tellijale

Jon Fosse (1959) on kaasaja üks hinnatumaid näitekirjanikke, kelle teoseid mängitakse üle kogu maailma. 2003. aastal avaldatud näidend «Ma olen tuul» on peenpsühholoogiline tekst, kus kahe mehe elu asetatakse igaviku margapuule. Kaks sõpra, kaks elu, nende ümber otsatu lage meri ja üle kõige küsimus: mille nimel? «Kui seda näidendit väga pinnapealselt lavastada, siis seisaksid laval kaks meest, kes vahiksid tühjusesse ega saaks teineteisest midagi aru. Ja see oleks kõik tapvalt masendav. Nii näitlejate kui ka minu ülesanne on leida selle paksu udu seest üles inimene. Leida üles kõik inimese varjundid, leida üles isegi rõõm ja lust,» selgitas lavastaja Johan Elm.