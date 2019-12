Türi vallavanem lõpetas sõdurikursuse

Tellijale

Pühapäeval Lõõlas lõpule jõudnud sõdurioskuste kursuse läbinud Pipi-Liis Siemann ütles, et kaitseliitlasena on elementaarne omandada ka põhioskusi ja -teadmisi. «Sõjaks tuleb valmistuda rahuajal. Mida rohkem on ettevalmistatud inimesi, kes oskavad ohtu hinnata ja selles olukorras käituda, seda parem. Pealegi ei jookse kursuselt saadud teadmistest mööda külge maha kasvõi matkal või mõnes kriisiolukorras,» lausus ta.

Siemann lisas, et ega ta usu, et temast nüüd eesliinil sõdur saab, aga tagalaski on vaja mõista nende tegutsemist, kes eespool. «Kartsin, et kursus on füüsiliselt raskem ja ülesanded keerulised, kuid instruktorid olid head ja abivalmid seletama. Julgustan kõiki seda sammu ette võtma. Lisaks teadmistele saab ka häid kaaslasi,» ütles ta.