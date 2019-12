Tellijale

Juba neljandat aastat on Järvamaa muuseum korraldanud väljapanekuid järvalaste toodud esemetest. Varem on uudistada olnud vanad saanitekid, põlled ja toolid. Esimest korda aga on väljas sedavõrd rikkalik valik endisaegseid jõulu- ja nääriehteid.