Kuuskede raiumine tekitas türilastes pahameelt

Postitusele tulnud kommentaaride hulk näitas, et puude mahavõtt tuli ebameeldiva üllatusena paljudele türilastele, kes olid pehmelt öeldes pahased. «Armas aeg! Mu jalutusringi äärsed puud! Kui kurb. MIKS?»; «Lageraie? Need puud olid vanad vähemalt 60 ja rohkem aastat ja täie jõu ja tervise juures! Miks?; «Türil siis selline järjekord – kõigepealt teeme ära ja siis teavitame linnarahvast, et tehtud ja nii ongi! Fakt on see, et need puud pole kunagi kedagi seganud. Küsimusi on ikka väga palju, aga eks kõrged ametnikud kõrgetel kohtadel teavad ju, mis meile lihtrahvale hea on! Lillepealinn Türi?»; «Kellele kuulub Türi linn? Kes otsustavad, mis linnas toimub? Loodan väga, et mitte ametnikele, kes täna on ja homme ei ole! Üks suur Türi vald-küla, mis pole kellegi oma ja südames!»