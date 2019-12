Linnaserva kerkiv tehismägi teeb Vallimäele varsti ära

"Mul pole kahtlust – aasta parima vabatahtliku tiitel läks õigele inimesele! Allan Palmiste (pildil) on kunagise unustuse hõlma vajunud idee taaselustaja, kelle initsiatiivi ning kümneid ja kümneid tunde vabatahtlikult panustamata poleks Paide väliala rajamisega nii kaugele jõudnud. Nüüd oleme saanud riigilt rahatuge, et kompleks järgneva kolme aasta jooksul valmis ehitada, Ültes Paide linnapea Priit Värk.

«Galaõhtul on muidugi ka tore, kui kõigi ees kätt surutakse, aga minule on suurim tunnustus see, kui inimene tuleb rajale ja kiidab vahvat kohta. Siis on vägev ja hea tunne,» ütleb paidelane Allan Palmiste (42).