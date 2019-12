Tellijale

Kirjutaja Getter on kogunud raamatusse 88 igapäevase ja lihtsa õnnehetke näidist, mida saab lugeja kergesti ka oma elus rakendada. Raamatus jagab inspiratsiooni üle poolesaja eest­lase. Õnnehetkede kõrval on kirjas ka rahvusvaheliste õnneuuringute huvitavamaid kokkuvõtteid ning kasulikke ja arendavaid harjutusi, et oma õnne põhjalikumalt süüvida.