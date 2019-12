Tellijale

Laaneoksa hinnangul pole lasteaed praegu kõige paremas seisus ja teha tuleb nii välis- kui ka sisetöid. Eelmisel aastal lammutati aastakümneid tühjalt seisnud osa, Laaneoksa ütlust mööda pandi katuse ühenduskoht küll kinni, kuid suurema vihma ja tuulega kipub sealt ikkagi sisse sadama. Peale selle on kogu katusematerjal amortiseerunud. Puudub ventilatsioon, mis on hoone tervisele väga kahjulik. Kui seinad on niisked, tuleb külm paremini sisse. Laaneoks sõnas, et ventilatsioonisüsteemi rajamine kergitab maja energiakulu, seepärast tehakse see ruumipõhine. Näiteks kui suviti igas rühmas tööd ei ole või kui basseiniruum parajasti kasutuses pole, ei pea nendes ka ventilatsioon töötama suurima võimsusega. See aitab kulusid kokku hoida.