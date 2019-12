Tellijale

21. novembril möödus Paide kunstmurustaadioni valmimisest kümme aastat. Juba toona oli jutuks, et kunstmurukatte keskmine eluiga küündib kõige rohkem kaheksa kuni kümne aastani. Mõni ime siis, et spordirajatis on nüüdseks oma parima vormi minetanud.