Mudilased näitasid toidukogumisel head eeskuju

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige Tiina Larven ütles, et Sookure lasteaia ettevõtmine oli südantsoojendav ja tema töös esmakogemus. «Kui seni on toidupanga kogumisaktsiooni panustanud üksikud klassid või huvigrupid, siis terve lasteaia kaasalöömine oli küll esimest korda,» lausus ta.

Sookure lasteaia õppealajuhataja Kertu Viilup sõnas, et laste­aias on selle õppeaasta teema emotsioonid. «Detsembris tahtsime lastele tutvustada selliseid tundeid nagu rahulolu ja tänulikkus. Et jõulud on suurepärane aeg teha head, tulid Naerupallide ja Sookurekeste rühma õpetajad mõttele korraldada kogu lasteaeda hõlmav toidukogumisaktsioon,» selgitas ta.