Aasta võib alata gripipuhanguga

Terviseamet andis ETV uudistesaates «Aktuaalse kaamera» teada, et jaanuaris on ilmselt oodata gripi­puhangut. Sama meelt on ka Järvamaa perearstid, kelle andmetel on praegu grippi haigestunuid vähe, aga kui lapsed jälle kooli ja lasteaeda lähevad ning täiskasvanud tavapärase koormusega tööle naasevad, hakkab viirus hoogsamalt levima.