Vabadussõja murdelahinguid meenutavad järvalased matkates

Tellijale

101 aastat tagasi taandus rood Peetri kirikumõisast põhjusel, et laskemoon hakkas lõppema. «Õhtuks jõudsid nad Vodja mõisasse, et osaleda järgmisel hommikul, 6. jaanuaril murdelahingus,» sõnas Põldvere. See oli enamlaste initsiatiivi murdnud ja neid taganema sundinud pöördeline Vabadussõja lahing praeguse Vodja kooli lävel.