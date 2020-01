Nüüdsest asub kõigis omavalitsustes kaitsealune must-toonekure pesa

Järvamaal võib pesitseda kolm must-toonekure paari, kuid välistatud pole ka, et pesadel käivad üksikud linnud.

Jõulude eel täpsustas keskkonnaminister määrust, mille andmetel on Järva­­maa­le lisandunud kaks must-toonekure kaitse­alust püsielupaika. Siiani on olnud kaitse all haruldase linnu püsielupaik Türi vallas, nüüd lisandus loetellu üks püsielupaik Järva vallas ja üks Paide linnas. Suur-konnakotka püsielupaiku Järvamaal ei ole.