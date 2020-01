Tellijale

Anu Nool kinnitas, et järgmisel kuul saab Järvamaal teha notariaalseid toiminguid tema büroos, midagi tegemata ei jää, kuid varuda tuleb rohkem kannatust. «Tasub arvestada, et praegu varem kui kahe nädalaga aega ei saa. Et uut notarit tuleb oodata vaid kuu, siis saame hakkama,» lausus ta optimistlikult.