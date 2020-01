«Tõde ja õigust» vaatas kinos iga kümnes järvalane

Tellijale

Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et kino on kultuuri oluline osa, mille menukus on Paides tõusuteel. «On ju tore, et inimesed tahavad kodust välja tulla ja kinos meelt lahutada või silmaringi laiendada,» märkis ta.

Selle eeldus on kahtlemata linateosed, mis inimestele huvi pakuvad. Oma osa kinno tulekul on Graubergi ütlust mööda sellelgi, et inimesed eelistavad filme vaadata suurelt ekraanilt ja hea heliga. Suuremate linnadega võrreldes on Paide eelis kind­lasti soodsam pilet. Kinoliste arvukust mõjutab tänapäeval seegi, et filmid liiguvad näitajate vahel interneti teel ja linastuvad Paides samal ajal kui teistes suuremates linnades.