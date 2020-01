Anna Vabadussõjas käinud vanaisa riigiarhiivile üles

Tellijale

Nädalaga on rahvusarhiivi algatusega kaasa tulnud 64 inimest ja tehtud on üle 4000 kande. Eilse pärastlõuna seisuga oli kõige aktiivsem kaasalööja Järva-Jaani koduloouurija Vello Kallandi, kelle arvel on 800 uut infokannet. Kümmekonnast aktiivseimast infosisestajast on igaüks lisanud sadu nimesid.

Vello Kallandi ütles, et ta nopib arhiivi etteantud säilikutest õhtuti nimesid välja ja sisestab need andmekogusse. Praegu on tal käsil 1. diviisi Tallinna tagavarapolgu sõdurite nimekirja raamat, kus on 470 lehekülge. «Ma ei võitle esikoha pärast, vaid tahan ühisloomes kaasa lüüa. Kui nimesid natukehaaval sisestada, siis ei saa see nimekiri niipea ju valmis,» lausus ta.