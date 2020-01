Vihm koos tuulega viskab lasteaiale-koolile vimkat

Tellijale

Tarbja lateaia-kooli direktor Margit Silluta ütles, et kõvema tuule ja vihmaga leiavad nad ikka käidavas kohas asuva galerii põrandalt veeloigu. Sügisest praeguseni on seda juhtunud üsna mitu korda, viimati läinud nädalavahetusel.

«Kuivatame ära ja kuni järgmise korrani, aga praegusel aastaajal vihma ja kõvemat tuult meil jagub. Ripplagi on veekahjustustega. Rohkem kahju tilkuvast laest tekkinud ei ole,» selgitas Silluta. Ta lisas, et uus katus on igati korralik, murekoht on umbes kümneruutmeetrine vahetamata jäänud vanema plekk-katuse all.