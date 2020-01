Koolihoone ehitusel ootab ees sarikapidu

Türi uue põhikooli hoone ehitusel on asjad jõudnud nii kaugele, et juba mõne nädala pärast on põhjust sarikapidu pidada. Tööde tempokat kulgu on toetanud seegi, et talve ja külma pole vähemalt siiani kevadpealinnas nähtud. Ehitajale on see meeltmööda, sest krõbedate miinuskraadidega kulgeksid ka tööd aeglasemas rütmis.