Järvamaa arenduskeskus on andnud teada, et sulgeb Paides asuva turismiinfokeskuse EASi rahastustoe lõppemise tõttu ning suunab turisti info leidmiseks Tikupoissi ja Ajakeskusse Wittenstein buklette lugema. Paljudele Järvamaa turismiinimestele tuleb see suure üllatusena ja kahjuks mitte positiivses võtmes.