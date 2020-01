Noortetuba lõi uksed valla

Kõige tähtsam: kui eelmisel aastal uuriti Retla noorte käest, mis peaks tulevases noortetoa kindlasti olema, leidsid nad, et ilma internetiühenduseta nad kindlasti jääda ei tahaks.

Türi valla noortel on aasta alanud hästi. Jaanuari jooksul on maha peetud kahe noortetoa avamispidu ning enam ei tohiks noortel ja noortemeelsetel olla küll põhjust kurta, et pärast tunde pole vaba ajaga midagi peale hakata.