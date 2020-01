Piimatootjad asuvad rohelisele leppele teistest sammukese lähemal

E-Piima tegevjuht Margus Leek sõnab, et juustu tootmiseks varutava piima kvaliteedinõuded on meil kõrgemad kui Euroopa Liidus ning roheliseks kokkuleppeks valmistuvas Euroopas on see Eestile soodne olukord.

FOTO: Urmas Glase/ Järva Teataja