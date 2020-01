President tunnustab: Järvamaalt saavad teenetemärgi nii koolijuht kui proviisor

Tellijale

Kimmel oli teisipäeval tööl ja sai võimalust mööda, kui kedagi parajasti apteegis polnud, ka õnnitluskõnesid vastu võtta. Kimmel selgitas, et alguses oli ta peaaegu et šokis, aga õnnitluskõned andsid kinnitust, et see pole mingi eksitus ja tõepoolest saab tema presidendilt kõrge autasu. «Mul on hästi hea meel, et lõpuks ometi on märgatud sellist elukutset nagu proviisor,» sõnas ta.

Kimmel lisas, et kõiksugu elukutsete esindajatele on tunnustusi jagatud ja kindlasti on nad kõik seda ka väärt olnud. Eriti tänuväärt on tema meelest just nendes ametites töötavad inimesed, kes tegelevad teiste inimestega, nagu õpetajad, arstid, lasteaiakasvatajad. «Ma liigitan meid, proviisoreid, samuti nende inimeste hulka ja vahel on mulle tundunud, et apteekrid on täiesti ära unustatud,» lausus ta.