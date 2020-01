Lumeta talimängud tegid ajalugu

Tellijale

Järvamaa lasteaedade 15. talimänge korraldanud Tarbja lasteaia-kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kristiina Raidvere ütles, et kohale tuli 21 lasteaiarühma. «Igas rühmas kuus vanema vanuseastme, see on kuue- ja seitsmeaastast last,» täpsustas ta.