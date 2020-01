Lugupidamatus ja vägivald kui õpetaja argipäev

Õpetajaameti väärtustamisest ja noorte õpetajate puudusest on räägitud palju, kuid tähelepanuta on jäänud tõik, et paljud õpetajad peavad iga nädal taluma õpilaste sõimu ja lugupidamatut käitumist. Nad on muutunud justkui klienditeenindajateks ja neil on keeruline leida enda kehtestamiseks abinõusid, mis ei tooks kaasa laste­vanemate viha ja ähvardusi.