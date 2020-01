Kevadekuulutajad künnavad juba põldu

Tellijale

Kas künnivaol jaanuaris rühkiv traktor tähendab hilist sügiskündi või varast kevadkündi? ASi Väätsa Agro taimekasvatusjuht Kert Kiis ütles, et pigem on käsil varane kevadkünd, mis ongi ette võetud seepärast, et ilm on soodne, traktoristidel rahulikum aeg ja võimalik kevadel hooajatööde kuhjuvat koormust hajutada. «Praegu oleme kündnud 50 hektarit ja plaan on künda kokku 200 hektarit, kui ilm kannatab,» täpsustas ta.