Taastuvenergia tootjate hulk läks aastaga poole suuremaks

Möödunud aastal esitas Elektrilevi võrguga liitumise taotluse 4380 taastuvenergia tootjat. Seda on kolm korda rohkem kui aasta varem. «Niivõrd suur liitumistaotluste arv näitab, et Eesti taastuvenergia sektoris jätkub väga kiire areng,» ütles Elektrilevi reguleeritud teenuste valdkonnajuht Priit Treial. Viimase viie aasta jooksul on Elektrilevi võrguga liituda soovivate elektritootjate hulk suurenenud ligikaudu 15 korda.