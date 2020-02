Ringhäälingumuuseum sai enda kogusse haruldase magnetoola

Tellijale

Eesti ringhäälingu muuseumi direktor Juhan Sihver, et taolisi masinaid on nende muuseumisse jõudnud üksikuid. Ta lisas, et kui selline pakkumine muuseumisse koos fotodega saadeti, polnud kahtlustki, et nad on sellest huvitatud. "Silmad läksid kohe särama," tõdes ta.