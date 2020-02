Väikemetsaomanike eest rääkimisest

Tuginedes põllumajandus-kaubanduskoja ja erametsaliidu esindajate ütlustele, väidetakse artiklis «Surve all metsaomanikud müüvad aina rohkem maad», et ebasoodne ilm ja linnaini­meste pahameel metsaraie üle on sundinud väikemetsaomanikke oma metsa firmadele müüma. On kahetsusväärne, et sellised asutused end seda tüüpi avaldustega seostavad.