Nüüdisaegne ettevõte panustab kutseõppesse

Tellijale

JKHK direktor Rein Oselin sõnas, et algusaastatel asus esimesele kursusele õppima 60–80 õpilast, nüüd on neid alla 20. Selline langus ei tulene tingimata erialade väiksemast populaarsusest, lapsi on üleüldiselt vähem. Samuti on neid erialasid avanud teised kutsekoolid, nii et kõik huvilised ei tule Järvamaale õppima.