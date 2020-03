Talvitav hallhaigur ootamatus lumehanges

Tellijale

Tegelikult on hallhaigrud rändlinnud. Liigi kaugemad talvitusalad asuvad Edela-Aafrikas. Suurem osa haigrutest säästab end pikemast rännakust, jäädes talveks pidama Lõuna- ja Lääne-Euroopa vetele. Ränd ei ole linnule kerge. See on täis ohte, võtab palju aega ja kulutab energiat. Soojenev kliima vähendab lindude rännutungi ja lühendab rändeteid. Kel võimalik, proovib paiksemaks jääda ja talve kodumaal üle elada. Hallhaigur on üks neist, kes katsetab talveks Eestimaale jäämist. Tänavune talv on siiajääjatele soodne. Aastatega on nii pesitsevate kui ka talvituvate haigrute hulk Eestis vähehaaval suurenenud.