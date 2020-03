Juured innustavad kodukandist raamatuid kirjutama

Merike elas seejärel emaga viimase kodukohas Põikval ja peab seda ka oma kodukohaks, Esnast tal mälestusi pole. Kui ema 1957. aastal suri, kasvatas Merikest Põikval onu pere.

Merike Poljakov õppis Türi keskkoolis, Tartu ülikoolis eesti filoloogiks, magistrantuuris infoteadust ja ka andragoogikat. Ta on olnud 20 aastat täiskasvanute koolitaja ja on praegugi aktiivne kaasalööja Tallinna väärikate ülikooli tegemistes.

1982. aastal jättis Poljakov raamatukogu juhataja töö Põikval ja siirdus Tartusse, kus töötas ülikooli raamatukogus lugemissaali juhatajana. Lisaks oli ta ülikooli ametiühingu peausaldusisik ja raamatukogu ametiühingujuht. Eesti iseseisvumise järel kolis ta perekondlikel põhjustel Tallinna ja töötas pealinna keskraamatukogus.

Tõstespordihuvilised teavad Albus peetavaid Rudolf Laane mälestusvõistlusi. 1930-40ndatel oli Esna raskejõustikuklubi Kalju liige Rudolf Laane mitmekordne Eesti meister tõstmises. Praegu on Merike Poljakov oma isa mälestusvõistluste patroon. Ka tema poeg Rene Laane on tuntud tõstja.

Merikese teine poeg Marek Laane on tõlkija, kelle nime leiab paljude tõlkeraamatute tiitellehtedelt. Merike on ka vanaema. Kui veel tiitlitest rääkida, siis 2011. aastal sai Poljakov Stenbocki majas peaminister Andrus Ansipilt ja siseminister Ken-Marti Vaherilt rinda kodanikupäeva aumärgi. «See tuli mulle ootamatult. Ju oli seotud parima raamatukogutöötaja ja koolitaja tiitliga,» sõnas ta.

Merike Poljakov on korduvalt olnud ka üle-eestilise eakate konkursi «Aastad täis sära ja väärikust» elutööpreemia kandidaat. «Kas 1968. või 1969. aastal sain üks ja ainus kord preemiareisi Poolasse. Pidin minema parteikomiteesse oma tausta rääkima. Küsiti, kellena ema ja isa on töötanud. «Isa oli Saksa politseis? Ja tahate sõita välismaale?» uuris asjamees. «Noh, hea küll, meie keelama ei hakka,» öelnud too.

Huvi raamatute ja lugemise vastu oli Merike Poljakovil juba lapsena. Kooliajal meeldis talle näidelda ja rahvatantsu teha.

Ta meenutas seika Laupa koolist, kus ta sai pärast öörahu raamatu lugemise eest isegi karistada. «Jäin internaadis valves olnud õpetajale lugemisega vahele. Ta käskis magama minna, aga ma arvasin, et ega ta teist korda kontrollima tule, ja lugesin edasi. Aga õpetaja tuli ja pani mind karistuseks poiste toa ukse taha nurka seisma. Piinlik oli seal öösärgi väel seista kartuses, mis siis saab, kui mõni poiss uksest tuleb ja mind näeb,» lausus ta.

Ajaloo talletamise missiooni kohta ütles Poljakov, et kui ta raamatut teeb, siis tuleb hasart peale ja ööl ega päeval pole vahet. «Otsin uusi andmeid arhiividest, kaevan internetis – see on kui haigus,» sõnas ta.

Poljakov lisas, et tahaks isast raamatu kirjutada, aga tema vastu on tal suur aukartus. «Kardan, kas ikka suudan,» ütles ta. «Ma ei kasvanud temaga väga lähedaseks, sügavat hingelist suhet ei tekkinud.»