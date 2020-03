Aafrika jooksulaager võib muutuda pealesunnitud pagenduseks

Aafrikas kohapeal on pigem juba see teema, et kui kiiresti ja laialdaselt viirus Keeni­asse jõuab. Just avastati esimene juhtum, aga teades Keeniat, siis tõenäoliselt on siin seda rohkem. Et hügieeniga on olukord kehv ja inimesi palju, siis sellises riigis võib see tõsiseks kriisiks muutuda.