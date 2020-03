Väsimatu fotokroonik pildistab nii paduvihmas kui lauspäikeses

Esimesed fotod tegi Leppoja enda mäletamist mööda 1994. aasta alguses, kui ta veel Järva maavalitsuses töötas. Tekkis pildistamise võimalus ja ta üritas tähtsamad sündmused pildile püüda. Lepp­oja märkis, et tol ajal tehtud pildid ei jõudnud eriti kuskile.

Olukord muutus siis, kui maavalitsus sai kodulehekülje, kuhu võis hakata ka pilte üles panema. Eriti suure hoo võttis pildistamine sisse 2002. aastal, mil Lepp­oja hakkas oma fotosid Järvamaa infoportaali laadima. See andis võimaluse avaldada korraga suuremaid galeriisid.

Veidi pärast sajandivahetust tekkis digipiltide tegemise võimalus. Leppoja läks üle digikaamerale ning ühtlasi tegi ära suure töö ja digis oma senise arhiivi.

Aastate jooksul on tekkinud juurde veebiplatvorme, kus fotosid ja videoid avaldada, alustades kodulehekülgedest ja lõpetades Instagramiga. Kõige rohkem vaatamisi on Leppoja fotod kogunud Facebooki lehel «Järvamaa Eesti Südamaa», millel tänavu märtsis täitub kümnes aasta.

Leppoja meenutab, et seda lehte tegema hakates nägi ta võimalust avaldada ka oma vanemaid pilte. Ühtlasi märkas ta, et vanemad fotod pakuvad inimestele tõepoolest huvi. Ka praegu, mil eriolukorra tõttu mitte ühtegi üritust ei korraldata, on ta pannud Facebooki lehele vaadata vanemat pildimaterjali.

Videoid on Leppoja üritustelt teinud veidi üle kümne aasta ja laadinud peamiselt Youtube’i. Facebooki ei saagi kõiki kontsertide või etenduste videoid üles laadida, sest seal on karmimad autorikaitseõigused.

Aastatega kogunenud arhiivi on Leppoja talletanud kuuele kõvakettale. Materjal on hoolikalt kaustadesse sorditud, nii et kui peaks tekkima vajadus mõni aastate­tagune pilt üles leida, siis selleks väga palju aega ei kulu.

Arhiivist on Leppoja avalikustanud umbes 80 protsenti. Nii et kui kellelgi peaks tekkima tahtmine mõne vana ürituse pilte leida või kasutada, tarvitseb tal vaid Facebookis «Järvamaa Eesti Südamaa» lehele kiigata ja suure tõenäosusega leiab need sealt.

Leppoja märkis, et kui on tahetud parema kvaliteediga pilti, näiteks mõne trükise tarvis, siis on ta foto oma arhiivist sellegi tarvis üles otsinud.

Peale keskkondade on aastate jooksul kõvasti arenenud ka tehnika. Leppojal on enda mäletamist mööda praegu seitsmes fotoaparaat, margiks Canon. Tehnika maksab päris palju ja seda muretseda pole lihtne. Sellele vaatamata on Leppoja viimase paari aasta jooksul oma fototehnikat täielikult uuendanud. Ta märkis, et pildi saab iga aparaadiga ära teha, aga teatud tingimustes tuleb parem tehnika ikkagi kasuks.

Ei pea end fotograafiks

Videoid filmib Leppoja sageli telefoniga. Õues pole telefon selleks aga nii hea, sest tuulemühina tõttu võib heli kvaliteet kannatada. Enamasti teebki Leppoja ürituselt nii pilte kui ka videot. Ta ütleb, et mõnikord on see üsna keeruline ja fotosid tehes on risk magada maha õige aeg videokaamerat liigutada.