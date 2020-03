Töö ei lase koroona eest koju peituda

Järva Teataja hoiab laias ilmas praegu viibivatel või koduteed otsivatel järvastel silma peal.

Rekaga läbi Ida-Euroopa

Lennuklubi Keelutsoon eestvedaja, Sargvere mees Jaano Rässa hüppas autosse ja sõitis Ungarisse eelmisel reedel, kui koroonaviiruse leviku esimesed lained juba Eestit räsisid.

«See polnud mingi ideaalne olukord, ammugi mitte lõbureis, aga ega mingi ühe nii-öelda gripi pärast saa kogu elu ka seisma jääda,» põhjendas Rässa oma otsust.

Kolmapäeval kohapeal olles mainis ta, et jääks hea meelega Ungarisse, sest seal on rahulik ja tore, ja haigestunuid on vähe. «Teen mõnuga kaugtööd. Õhtul linna peal näen, kuidas inimesed teevad tervisesporti ja jalutavad ringi, õlled näpus. Rahvast on liikumas siiski vähem, paljud restoranid ja baarid on suletud,» lausus ta.

Paraku vajab Rässal kodune majapidamine hoidmist ja on palju kohustusi. «Mul oli Ungaris pürotehnikukoolitus ja Eesti põllumeestele vajaliku kauba kättesaamine. Ungaris toodetakse spetsiaalseid pauguteid põlde rüüstavate rändlinnuparvede hirmutamiseks,» selgitas ta. «Linnud on juba kohal ja teraviljakasvatajatel on vaja tulevase saagi kaitseks tööle hakata. Ega linnud hooli sellest, mis toimub inimeste vahel ja piiridel – nende vaatevinklist on põllumees ju laua katnud, väga tore.»

Neljapäeval alustas Rässa veoauto kabiinis Ungarist koduteed. Sõiduauto jättis ta Eesti saatkonna töötajate lahkel loal Budapesti esinduse juurde turvakaamerate vaatevälja. Enne kaht kuud vaevalt õnnestub masinat ära tuua.

Kuigi piirid on kaupa vedavatele masinatele lahti, ei õnnestu reka kabiinis mööda Euroopat ringi sõita mitte igal inimesel. «Mul on veoautojuhiluba ja koolitused läbitud. Üksnes seetõttu saan sedamoodi tagasi. Muidu oleksin pidanud tulema lennukiga, mida lendab aina vähem,» selgitas ta.

Piiridel on olukord pinev. «Nagu 1990ndatel. Ungari võtab asja lausa absurdselt tõsiselt ja riiki Slovakkia poolt sisenemisel on ööpäevane järjekord,» ütles ta.

Eile oli Jaano Rässa Slovakkias, kus rekakoorem sai kaubatäiendust. Plaan oli jõuda õhtuks Slovakkia ja Poola piirile. «Slovakkias on rahvas ka hulluks läinud, ilma maskita ei lubata isegi tualetti. Ühtegi poodi ei saa sisse, kui sul pole maski ees ja kindaid käes, aga kaitsevahendid on otsas,» lausus ta.

Koju võiks Rässa enda meelest jõuda pühapäeval, aga ta ei hakanud ennustama enne, kui Poolas sees on.

Kas jääda koju või minna tagasi Soome tööle?

Türilt pärit Tiit Ojala töötab Soome veofirmas kaugsõiduautojuhina graafiku alusel. «Minu kahenädalase puhkuse katkestas kolmapäeval, viienda päeva hommikul, Soome riigi eriolu­korra tõttu tööandja kaudu tulnud teavitus. Sain teada, et kui kohe samal päeval Soome ei sõida, võib juhtuda, et piirid sulguvad teadmata ajaks ja üle lahe pääseda on raske või sootuks võimatu,» lausus ta.