Välispordivõimalused ahvatlevad lapsi ja noori

Varem välijõusaalide kohta sõna võtnud perearst Ingrid Alt ütles, et tegelikult pole nendel treenimises midagi halba, kui trenažööri osad, millest inimesed kinni hoiavad või mille vastu puutuvad, eelnevalt desinfitseerida. «Häda ongi selles, et enamasti seda ju ei tehta,» sõnas ta.

Paaris pallimängimisel on kõige olulisem, et välditaks kontakti ja tegutsetaks üksteisest vähemalt meeter või paar eemal. Korvpalli pealevisked ja vastastikused jalgpalli pealelöögid seega endast otsest ohtu ei kujuta, kui just pärast seda üksteist patsu­tama ei minda.

Alt ütles, et keegi ei keela ennast tervena tundvatel inimestel väljas värskes õhus viibida, kuid sealjuures tuleb järgida reeglit, et mida vähem inimesi koos on, seda parem. Kaks-kolm üksteist hästi tundvat inimest, kes suudavad tegutsedes vahet hoida, pole probleem. Aga kui rahvast koguneb sportima rohkem ja nad ei suuda distantsi hoida ning kontakti vältida, siis see on Aldi hinnangul küll praegusel ajal vastutustundetu käitumine.