Suur osa kauplusi otsustas sulgemise kasuks

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder sõnas, et olukord muutub tundide, mitte päevadega. «Kuna valitsus siiski täpsustas, mida ta kaubanduskeskuste all silmas peab, ning selgus, et lähtutakse ühisest sissepääsust, siis tuli ka meil oma seisukoht üle vaadata,» põhjendas ta.

Sellest tulenevalt sulges eile Paide Maksimarketi hoones uksed tööstuskaupade osakond teisel korrusel, Nofretete ilusalong, Klicki tehnikakauplus, mesindus- ja ökokaupade pood ning Lilleplussi lillepood. Avatuks jäid üksnes toidupood ja Südameapteek ning juurdepääs on endiselt ka Itella pakiautomaadile.

Tederi ütlust mööda on kahjuks ka Türi kaubakeskuses kolm kauplust. See tähendanuks, et teise korruse tööstuskaupade osakond läinuks kinni, sest Konsum ja Benu apteek peavad igal juhul avatuks jääma.

«Leidsime olukorrale lahenduse nii, et avasime teise korruse kaubakeskusele eraldi sissepääsu hoone teisest otsast. See on küll inimestele ebamugavam, kuid vähemalt saavad nad sel moel kaupa siiski osta,» selgitas ta.

Paide Konsum ja kaubakeskus ning kõik ülejäänud eraldi sissepääsuga tarbijate ühistu kauplused maakonnas jätkavad tööd.

Uksed sulges reedest ka Paide Selveris tegutsev Jardini lille­pood, kuid seda poeketi juhtkonna otsusel. Lillepoe müüja Aigi Kaasik põhjendas juhtkonna otsust pigem töötajate tervisest hoolimisega. «Lilli ostetakse ikka ja selle pärast me kauplust sulgema ei peaks, kuid suurem osa meie keti poode tuli suuremates linnades asukoha tõttu kaubanduskeskustes niikuinii sulgeda ning nii tehti otsus kõikidele ühine,» selgitas ta.

Ühist kaubanduspinda jagavad Türil ka Maxima hoones olevad poed, mis samuti sulgesid eile uksed. Kinni läksid nii ülemise korruse väikepoed kui ka esimesel korrusel tegutsev lillepood.

Türil Maxima teisel korrusel kalastus- ja matkatarvete poodi pidav Laigulised OÜ juhataja Margus Merimaa ütles, et sulgemisotsus teda ettevõtjana mõistagi ei rõõmusta, sest algamas on kõige magusam kalastushooaeg ning kalameestel on sööta ja püügivahendeid tarvis just nüüd. «Inimesena olen minagi hirmul. Juba ainuüksi enda ja oma töötajate tervisele mõeldes on mõistlik kauplus sulgeda. Ma ju ei tea, kas mulle sinna teisele poole letti tulevad inimesed on terved või haiged,» arutles ta.

Maxima hoones jäi Merimaa ütlust mööda töötama ainult toidupood. Ka Italyna ja teised rõivakauplused sulgesid uksed ning alumise korruse lillepoodki oli Maxima juhtkonna otsusest tulenevalt sunnitud tegevuse ajutiselt peatama.

Türi ärihoones tegutseval Liivi lillepoel ja rõivakauplusel on tänavalt eraldi sissepääs ning seda võimalust kasutades jäävad nad tegutsema.

Mitu üksikut kauplust on eriolukorra kehtestamise järel läinud üle lühemale lahtiolekuajale. Osa on otsustanud uksed sulgeda. Nii näiteks ei ole eilsest avatud enam Paides Instrumentariumi prillipood, Lipi-Lapi äri ja mitu väiksemat rõivapoodi.

Valitsuse ettekirjutustest kinnipidamist kontrollib agaralt ka politsei. Priit Teder ütles, et politseinikud teevad kauplustes viimastel päevadel agaralt tööd.

«Nad kontrollivad kahemeetrise vahemaa hoidmist nõudvate siltide ja kleepsude ning desovahendite olemasolu. Samuti nõuti meilt selgitusi, kuidas suudame tagada poes inimeste kahemeetrise vahemaa,» lausus ta.

Viimane nõue paneb poodide turvatöötajad ja müüjad Tederi hinnangul keerulisse olukorda, sest kuidas nad peaksid aru saama, kas koos liiguvad ringi pereliikmed või mitte. «Me ei saa ju hakata kontrollima inimeste dokumente ja omavahelist sugulust,» sõnas ta.

Samas on Teder täheldanud, et enamik inimesi peab reeglitest viisakalt kinni ja on uue olukorraga harjunud. «Kurb on see, et müüjate suhtes, kes on nii-öelda eesliinitöötajad, ollakse lugupidamatud ning neid süüdista­takse asjades, mis ei sõltu kuidagi neist,» ütles ta.